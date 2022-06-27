شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى يعكس كافة الطيف السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الإصلاح والنهضة تشكيل مجلس الأمناء الذى أعلنته إدارة الحوار الوطنى، مؤكدا أن تنوع التشكيل وضمه لكافة التوجهات السياسية الوطنية بمثابة ضمانه أساسية لنجاح الحوار الوطني.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطنى يأتى فى توقيت غاية فى الحساسية، ويقدر كافة الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء لنجاحه، داعيا القوى السياسية لأن تكون على قدر المسئولية الوطنية المطلوبة لنجاح الحوار.

بناءً على المهمة التى أسندتها إدارة الحوار الوطنى للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، فقد انتهى هذا التشاور الذى استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من 19 عضواً على النحو التالي:-

السيد / أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب.

السيدة / أميرة صابر، عضو مجلس النواب.

السيد / جمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

الدكتورة/ ريهام باهى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

السيد/ سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.

الدكتور/ طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

السيد/ عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

السيد/ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.

الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.

الدكتورة/ فاطمة خفاجى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوي.

السيد/ كمال زايد، رجل الأعمال.

الدكتورة/ مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

السيد/ محمد سلماوى، الأديب والكاتب الصحفي.

الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

السيد/ نجاد البرعى، المحامى الحقوقي.

الدكتور/ هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى والبحرى بجامعة القاهرة.

ويأتى هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصرى، وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.