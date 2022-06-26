شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع قمة «G7».. المئات يحتجون دعما لقضايا المناخ بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر مئات المحتجين في بلدة جارميش بارتنكيرشن بجنوب ألمانيا اليوم الأحد، بالقرب من مكان اجتماع قادة دول مجموعة السبع، مطالبين باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. بدأ زعماء مجموعة السبع، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، اليوم الأحد قمة، تستمر ثلاثة أيام في قصر إلماو بولاية بافاريا، من المقرر أن تهيمن عليها الحرب في أوكرانيا. وتحت لافتة كتب عليها "العدالة العالمية، إنقاذ المناخ بدلا من التسليح"، تحدث عدد من الأشخاص أمام حشد من المحتجين لمكافحة تغير المناخ. كان من المتوقع أن يشارك نحو ألف شخص في هذا الاحتجاج، لكن الشرطة قالت إن عدد المحتجين اليوم بلغ 250. وكان نحو أربعة آلاف محتج احتشدوا في ميونيخ أمس السبت مطالبين قادة مجموعة السبع باتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر وتغير المناخ والجوع في العالم.