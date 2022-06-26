شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين دولار لقمع تفشي حشرات «المورمون» في مزارع ولاية أوريغون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثناء القيادة على طريق الوادي المليء بالرياح في المراعي الشمالية في ولاية أوريغون، يبحث جوردان مالي وهو وكيل ملحق بجامعة ولاية أوريغون، وأبريل آمودت ، وهو من سكان مدينة أرلينغتون الصغيرة في نهر كولومبيا؛ عن صراصير المورمون ، وهي حشرات عملاقة يمكن أن تنمو أكبر من 2 بوصة (5 سم) وتدمر المحاصيل الزراعية، والتي خصصت الهيئة التشريعية في ولاية أوريغون العام الماضي 5 ملايين دولار لتقييم المشكلة حولها ووضع برنامج "قمع" للكريكيت والجندب و وتمت الموافقة على 1.2 مليون دولار إضافية للبرنامج في وقت سابق من هذا الشهر.

وصراصير المورمون ليست جديدة على ولاية أوريغون، حيث يعود أصلها إلى غرب أمريكا الشمالية ، ويعود اسمها إلى القرن التاسع عشر ، عندما دمرت حقول مستوطنين المورمون في ولاية يوتا، لكن وسط الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة - الظروف التي تفضلها الحشرات - ساء تفشيها في جميع أنحاء الغرب.

وفي عام 2021 وحده ، يقدر المسؤولون الزراعيون في ولاية أوريغون أن 10 ملايين فدان من المراعي في 18 مقاطعة قد تضررت بسبب الجراد والصراصير المورمون، ولكن بعض الجماعات البيئية تعارض البرامج التي تعتمد على الرش الجوي للمبيدات الحشرية عبر مساحات شاسعة من الأرض.