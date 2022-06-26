وزيرة إسرائيلية تعلن نيّة تل أبيب استقدام المغاربة للعمل في البناء والتمريض

اسماعيل عبد الحي - تعتزم تل أبيب والرباط إبرام اتفاق تعاون لاستقدام المغاربة إلى إسرائيل للعمل في البناء والتمريض، على ما أفادت الداخلية الإسرائيلية خلال زيارة الوزيرة إيليت شاكيد إلى المغرب.

وقالت الداخلية الإسرائيلية في بيان إن شاكيد "اتفقت، خلال لقائها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على توقيع اتفاقية ثنائية لجلب عمال البناء والتمريض إلى إسرائيل".

ونقل البيان عن شاكيد قولها "الهدف هو بدء تجربة أولية في غضون شهر لاستقدام عمال التمريض وعمال البناء من المغرب إلى إسرائيل، إضافة إلى خلق روابط جديدة في مجالات التجارة والأمن والدفاع".

وشاكيد هي رابع وزيرة إسرائيلية تزور المغرب منذ تطبيع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية برعاية أميركية أواخر العام 2020، ووقع الطرفان منذ ذلك الحين اتفاقات تعاون في عدة مجالات أمنية واقتصادية وثقافية ورياضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أجرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية مباحثات مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت، تناولت خصوصا التعاون في مجال تحلية مياه البحر والتكنولوجيا الطبية، كما عرضت استقدام مغاربة للعمل في قطاع التكنولوجيا الحديثة، وفق ما أوضح الجانب الإسرائيلي.

وتزامنت زيارة شاكيد للمغرب، التي تستمر حتى الخميس، مع إعلان زعيمي الائتلاف الحاكم في إسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، طرح مشروع قانون لحل البرلمان ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.