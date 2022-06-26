الطرق المتهدمة تمنع إمدادات زلزال أفغانستان

بعد أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات، والذي دمر منطقة نائية في جنوب شرق أفغانستان وقتل ما لا يقل عن 1150 شخصًا وجرح مئات آخرين، يرى المدنيون الدمار في كل مكان ونقص الإمدادات.

وتقاسم الآلاف من ساكني القرى الفقيرة هناك الخوف من الأحوال التي لم تكن جيدة بالسابق وقام الزلزال بجعلها أسوا.

حيث لم تتم زيارة العديد من مجموعات الإغاثة والسلطات حتى الآن، والتي تكافح للوصول إلى المنطقة المنكوبة على طرق متهدمة - بسبب الانهيارات الأرضية والأضرار.

ضائقة مالية

فيما دعت حركة طالبان التي تعاني من ضائقة مالية إلى مساعدة أجنبية وناشدت واشنطن بإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات أفغانستان من العملات. وقد حشدت الأمم المتحدة ومجموعة من مجموعات المساعدة الدولية والبلدان لإرسال المساعدة.

وتعهدت الصين بتقديم ما يقرب من 7.5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية طارئة، لتنضم إلى دول من بينها إيران وباكستان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وقطر في إرسال حمولة من الخيام والمناشف والأسرة وغيرها من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى المنطقة المنكوبة.

وقام نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة رامز الأكبروف بجولة في مقاطعة باكتيكا المتضررة لتقييم الأضرار وتوزيع المواد الغذائية والأدوية والخيام. وتوغلت طائرات هليكوبتر وشاحنات تابعة للأمم المتحدة محملة بالخبز والطحين والأرز والبطانيات إلى المناطق المنكوبة، لكن جهود الإغاثة لا تزال غير مكتملة بسبب قيود التمويل والوصول.