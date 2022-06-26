ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي دعم الاستقرار بالمنطقة

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر مساء السبت مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقد أجريت للكاظمي مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الكاظمي وصل السعودية مساء السبت في زيارة رسمية إلى المملكة، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

تكريم قائد الجيش الباكستاني

بعد ذلك، استقبل ولي العهد قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلد ولي العهد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

وحضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب الباكستاني السفير لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني العميد ركن محمد عاصم.