ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير بالمنامة، اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونقل خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

من جانبه حمل، وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.

وحضر الاستقبال الأمير سلطان بن أحمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.