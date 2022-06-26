ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية السعودي

من جانبه حمل، وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.
وحضر الاستقبال الأمير سلطان بن أحمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
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