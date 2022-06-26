رغم الاختلاف في الرؤية.. هل يتفق موعد عيد الأضحى في الدول العربية لهذا العام؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع جدل شديد عقب إعلان نتائج استطلاع هلال شهر رمضان الماضي، لكن يبدو أنه لن يتكرر في ذي الحجة المقبل؛ فمن المتوقع أن تتفق أغلبية الدول العربية على موعد واحد لعيد الأضحى المبارك هذا العام 1443 للهجرة الموافق عام 2022 للميلاد.

لكن لفهم ذلك، نحتاج إلى أن نتعرف إلى طبيعة دوران القمر حول الأرض؛ حينما نرفع رؤوسنا للسماء ليلا، فإننا نرى القمر في أطوار متعددة كالهلال أو الأحدب أو التربيع أو البدر، هذه الأطوار ليست إلا انعكاس لضوء الشمس على القمر، والاختلاف بينها هو اختلاف في مدار القمر حول الأرض كذلك.

يمكن لك بسهولة أن تلاحظ هذه الدورة من منزلك، فقط اصعد إلى سطح المنزل في الموعد نفسه كل يوم، وتأمل موضع القمر في السماء، ستجد أنه يغير مكانه وكأنه يقفز في السماء يوما بعد يوم مبتعدا عن الشمس بعد غروبها.

دورة القمر

الآن دعنا نفترض نظريا أننا نتمكن من إعادة الزمن إلى الوراء يوما بعد يوم، مما يعني أن القمر سيعود ليقف إلى جوار الشمس تماما، وفي علم الفلك تسمى تلك الحالة "لحظة الاقتران".

بعد لحظة الاقتران، يبدأ القمر في الابتعاد عن الشمس في السماء شيئا فشيئا، ولا نتمكن من رؤيته في البداية بسهولة لأنه يكون قريبا من الشمس، لكن بعد نحو 14 ساعة من لحظة الاقتران يمكن لأي عينين مجردتين أن ترى القمر في السماء بعد غروب الشمس.

ويخرج المختصون من الهيئات الشرعية الإسلامية للبحث عن هلال رمضان بعد غروب شمس الرؤية، وهو يوم 29 من الشهر الهجري، وإذا تمكنوا من رصده كان الغد غرة الشهر الجديد، وإذا لم يتمكنوا من ذلك كان الغد متمما للشهر.

وتختلف مقتضيات الرؤية من دولة لأخرى، فالبعض يرى أنها تكون رؤية بالعينين، والبعض يضيف التلسكوبات وتقنياتها المتنوعة، وفريق ثالث يقول إن الحساب الفلكي وحده يكفي، وجميعها تفسيرات لفكرة الرؤية، وكل منها يجد ما يرجحه دينيا.

موعد عيد الأضحى

وحسب مركز الفلك الدولي، فإن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث فجر يوم الأربعاء 29 يونيو/حزيران الجاري في الساعة 05:52 بتوقيت مكة المكرمة.

وبالنسبة للدول التي ستخرج لرؤية الهلال يوم 29 يونيو/حزيران، مثل المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والأردن، فإن ذلك يترك فترة زمنية مناسبة لرؤية الهلال بالأدوات الفلكية بعد غروب يوم الرؤية؛ لذلك من المرجح أن تعلن تلك الدول أن يوم الخميس -الموافق 30 يونيو/حزيران الجاري- غرة ذي الحجة.

لكن هناك دولا أخرى ستخرج لتبحث عن هلال شهر ذي الحجة يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، مثل قطر والكويت، لأنها بدأت شهر ذي القعدة مبكرا هذا العام.

بالنسبة لهذه الدول، فإن الاقتران سيحدث بعد يوم الرؤية، ولذلك فإنه من المؤكد أن تلك الدول ستعلن يوم الأربعاء -الموافق 29 يونيو/حزيران- متمما لشهر ذي القعدة، وتتفق على أن غرة شهر ذي الحجة سيوافق كذلك يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.

وبذلك يرجح أن تتفق الدول العربية حول موعد واحد لعيد الأضحى هذا العام، وهو اليوم الذي يوافق التاسع من يوليو/تموز المقبل، وبالنسبة لبعض الدول الأوروبية التي تستخدم الحساب الفلكي مثل تركيا، فإنها أيضا ستتفق مع بقية الدول العربية في موعد عيد الأضحى.

(الجزيرة)