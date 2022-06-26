شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يستعد للقيام بأول رحلة خارجية منذ غزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر التلفزيون الرسمي الروسي اليوم الأحد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين صغيرتين هذا الأسبوع فيما سيصبح أول رحلة معروفة له إلى الخارج منذ قراره غزو أوكرانيا.

وأودى غزو أوكرانيا، الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط، بحياة آلاف الأشخاص وتسبب في نزوح ملايين آخرين عن ديارهم ودفع الغرب إلى فرض عقوبات مالية قاسية على موسكو. ويقول بوتين إن العقوبات ستكون سببا في بناء علاقات تجارية أقوى مع دول أخرى مثل الصين والهند وإيران.

وقال بافيل زاروبين مراسل قناة روسيا 1 التلفزيونية الرسمية إن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.

وفي دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، سيجتمع بوتين مع الرئيس إمام علي رحمن وهو حليف وثيق لروسيا وأكثر رئيس بقاء في الحكم لجمهورية سوفيتية سابقة.

وقال زاروبين إن بوتين سيحضر في عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين وهي أذربيجان وقازاخستان وإيران وتركمانستان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، قولها اليوم الأحد، إن بوتين يعتزم أيضا زيارة مدينة جرودنو في روسيا البيضاء يومي 30 يونيو حزيران والأول من يوليو تموز للمشاركة في منتدى مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وكانت آخر رحلة معروفة لبوتين إلى الخارج زيارة لبكين في أوائل فبراير شباط حيث كشف هو والزعيم الصيني شي جين بينغ عن معاهدة صداقة "بلا حدود" قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.