الارشيف / اخبار العالم

نائب يكشف عن عزم نواب مستقلين تقديم إستقالاتهم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن عزم نواب مستقلين تقديم إستقالاتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب المستقل علي الساعدي، الأحد، عن عزم نواب مستقلين تقديم إستقالاتهم من البرلمان.

وقال الساعدي في بيان، إن "هناك دراسة لعدد من النواب المستقلين لغرض تقديم إستقالاتهم بسبب ما طرأ من إحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشاً لدور المعارضة".

 

واعتبر أن "هذا سينتج حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع ويخالف تعهداتهم بإصلاح الوضع السياسي والإجتماعي وإعطاء دور للمعارضة النيابية"، مشدداً بالقول "سنلجأ الى ترتيب قواعدنا الشعبية تمهيداً للمرحلة المقبلة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا