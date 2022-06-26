ائتلاف سياسي: الإطار التنسيقي ماض في تشكيل الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر القيادي في ائتلاف النصر حسن البهادلي، الأحد، الحديث عن اختيار رئيس الوزراء حالياً سابق لأوانه، مشيراً الى أن الإطار التنسيقي ماض في تشكيل الحكومة.



وقال البهادلي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الحديث عن اختيار رئيس الوزراء حاليا سابق لأوانه"، معتبراً أن "هذا الموضوع حصرياً بالإطار التنسيقي".

وأضاف أن "هناك تبايناً بالآراء داخل الإطار ولا يوجد اختلاف داخل قيادات الإطار"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي حتى هذه اللحظة متماسك وماض في تشكيل الحكومة".

يشار الى أن نواب الكتلة الصدرية قدموا قبل أيام استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن بعدها الأخير انسحابه من العملية السياسية وعدم مشاركته في الانتخابات المقبلة مع ما وصفهم بـ"الفاسدين"، قبل أن يؤدي النواب البدلاء عنهم اليمين الدستورية.