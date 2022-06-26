روسيا: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاحد، أن الغرب منح أوكرانيا ونظام كييف مهمة قتل أكبر عدد من الروس، ويستخدمون أوكرانيا كأداة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها: "الدول الغربية يفعلون ما قاله السفير الروسي في لندن أندري كيلين، يكتبون نوعا من الأوراق الاستفزازية، لكنهم لا يريدون الإجابة على الأسئلة التي نطرحها عليهم بشأن الأنشطة التي يقودونها".



واضافت: "إنهم يفعلون كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضي أوكرانيا قدر الإمكان، نتذكر ما قاله الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن إن مهمة أوكرانيا هي قتل أكبر عدد ممكن من الروس، لقد منحوا أوكرانيا ونظام كييف هذه الوظيفة، ويستخدمون أوكرانيا كأداة، وهم مستعدين لتوريد الأسلحة، وإرسال الناس، وشعبهم، وأي شيء من أجل ألا يتوقف الصراع ولا يتم العثور على حل للوضع، وإلا فإن خططهم ستتدمر كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم للرئيس الفرنسا إيمانويل ماكرون".