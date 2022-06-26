التنمية الصناعية: لا نتربح من المجمعات الصناعية ومش بنتاجر مع المواطنين

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء حازم عنان مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا تتربح من المجمعات الصناعية، متابعا:" مش عاملين المجمعات بيزنس مع المواطنين، احنا اللى يهمنا المواطنين مستثمرين ومصنعين ودعم الصناعة الوطنية وهذا توجه عام للدولة.

وأضاف عنان، خلال لقاء وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، الذى يزور مدينة الغردقة حاليا للوقوف على حجم التحديات التى تواجه المصنعين بالمجمع الصناعى، أن المجمع يقع مجمع صناعات الغردقة بالطريق الدائرى على مساحة 40 فدانا تقريبا، ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويضم 18 هنجرا تبدأ بمساحة 3 آلاف متر مسطح، وتصل حتى 231 مترا مربعا.

وتابع: "ويشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، إضافة إلى وحدات صناعية مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، وكذلك مسجد وبنك ومطاعم وكافتيريات ومبنى إدارى ومبنى ومعارض ومنفذ بيع سوبر ماركت".

وتأتى الزيارة الميدانية فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، والنواب محمد حمدى موسى وخالد القط وعادل عامر ومصطفى بدران.