شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يواصل تنفيذ المشروع الطبي لمكافحة العمى في سيئون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بد الحملة بإجراء 387 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض ( الفاكو )، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.