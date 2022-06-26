شكرا لقرائتكم خبر عن بسرعة 30 عقدة.. اليابان تكشف عن فرقاطة قتالية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

وأوضح أنها سفينة جديدة من نوع Mogami من الفئة 30FFM، صنعت لصالح سلاح البحرية الياباني"، مشيرا إلى أن الفنيين سيباشرون قريبا بتجهيز السفينة بالمعدات اللازمة استعدادا لاختبارها، وبعد انتهاء الاختبارات ستسلم السفينة للجيش الياباني عام 2023.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن 30FFM نحو 132.5م، وعرضها 16.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5500 طن، كما جهزت هذه السفن بمحركات تعمل بالديزل والغاز تمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 127 ملم، ومنصات Mk.41 لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 400 كلم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.