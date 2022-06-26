شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن خطته للبقاء في منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يخطط لأن يظل في المنصب خلال ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

واعترف أنه لم يكن "لديه الوقت" للتفكير في ما هو أكثر ما يندم عليه خلال فترة رئاسته للوزراء حتى الآن، لكنه زعم أن إنجازات الحكومة رائعة".

وذكرت وكالة (بي ايه ميديا) البريطانية، أن هذه التصريحات تأتي مع تصاعد الضغوط على زعيم حزب المحافظين من مختلف الفرقاء السياسيين، في أعقاب تكبد المحافظين خسارة في انتخابات تكميلية في ويكفيلد وتيفرتون وهونيتون.

وأشار جونسون خلال زيارة إلى رواندا نهاية الأسبوع إنه "يفكر بنشاط" بشأن خوض الانتخابات العامة القادمة، والتي تليها ليصبح رئيس الوزراء الأطول حكما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وردا على سؤال على هامش قمة السبع في ألمانيا اليوم الأحد، عما إذا كانت طموحاته عبارة عن أوهام، قال جونسون "ما أقوله هو أن هذه حكومة تواصل تحقيق وعودها لمواطني هذه البلاد ولدينا الكثير من الأمور للقيام بها".

وأضاف جونسون أن "القاعدة الذهبية" هي "التركيز على ما نقوم به"، وهو التعامل مع تكلفة المعيشة والخطة " الضخمة" لزيادة قوة الاقتصاد و"ضمان استمرار المملكة المتحدة في تقديم نوع القيادة في العالم التي نعرف أن شعبنا يريدها".