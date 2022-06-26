العزم يعقد اجتماعه الأول بحضور 'أبو مازن'

بغداد - ياسين صفوان - عقد تحالف العزم اجتماعه الأول بحضور زعيم حزب الجماهير الوطنية والقيادي في العزم أحمد الجبوري (ابو مازن)، اليوم الأحد، لبحث مستجدات المشهد السياسي وبحضور عدد من نواب وقيادات العزم.



وذكر المكتب الاعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي شدد على اهمية فتح باب الحوار مع جميع القوى السياسية"، مشيرا إلى ان "باب تحالف العزم مفتوح لباقي الكتل".



ودعا المجتمعون، بحسب البيان إلى "اهمية استمرار الحراك التفاوضي مع الاطراف السياسية كافة بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات".