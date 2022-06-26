انتحار قاتل الطالبة الاردنية

و قالت مديرية الأمن العام في بيان صحافي ، إنه "جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية، إيمان".

وأضافت المديرية أنه "لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه".

وبينت المديرية أنه سيجري ذكر المزيد من التفاصيل لاحقا.

