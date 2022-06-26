انت الان تتابع خبر انتحار قاتل الطالبة الاردنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الأحد، أنه تمكن من تحديد مكان قاتل الطالبة إيمان أرشيد، ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام، أقدم على إطلاق النار على نفسه.
و قالت مديرية الأمن العام في بيان صحافي ، إنه "جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية، إيمان".
وبينت المديرية أنه سيجري ذكر المزيد من التفاصيل لاحقا.
وأضافت المديرية أنه "لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه".
وبينت المديرية أنه سيجري ذكر المزيد من التفاصيل لاحقا.