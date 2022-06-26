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انتحار قاتل الطالبة الاردنية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الأحد، أنه تمكن من تحديد مكان قاتل الطالبة إيمان أرشيد، ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام، أقدم على إطلاق النار على نفسه.
و قالت مديرية الأمن العام في بيان صحافي ، إنه "جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية، إيمان".

وأضافت المديرية أنه "لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه".

وبينت المديرية أنه سيجري ذكر المزيد من التفاصيل لاحقا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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