شكرا لقرائتكم خبر تونس تقبض على خلية نسائية تابعة لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، إيقاف أفراد خلية نسائية يشتبه بانضمامها لتنظيم إرهابي. وألقي القبض على أفراد الخلية النسائية وعددهم 6 نساء، إثر تدخل قوات الأمن لفض شجار بالزجاجات الحارقة بأحد أحياء الضاحية الشمالية للعاصمة. وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن داهمت منزلا وأوقفت امرأتين، من بين المورطات في الشجار في مرحلة أولى، ثم بتدقيق التفتيش تم اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كانت بها 6 نساء صادرة ضدهم محاضر تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وتخضع الموقوفات إلى التحقيق لدى الوحدة الأمنية المتخصصة في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة. وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن داهمت منزلا وأوقفت امرأتين، من بين المورطات في الشجار في مرحلة أولى، ثم بتدقيق التفتيش تم اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كانت بها 6 نساء صادرة ضدهم محاضر تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وتخضع الموقوفات إلى التحقيق لدى الوحدة الأمنية المتخصصة في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تقبض على خلية نسائية تابعة لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.