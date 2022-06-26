مقتل 4 إرهابيين خلال عملية أمنية باكستانية

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وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية.وأضاف «إن القتلى الأربعة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ العديد من العلميات الإرهابية التي طالت قوات الأمن».
وشهدت باكستان منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان توترات، وعمليات إرهابية متفرقة، مع نشاط متزايد لقوات الأمن لاحتواء كل التهديدات.
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