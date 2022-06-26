شكرا لقرائتكم خبر مقتل 4 إرهابيين خلال عملية أمنية باكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية.

وأضاف «إن القتلى الأربعة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ العديد من العلميات الإرهابية التي طالت قوات الأمن».

وشهدت باكستان منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان توترات، وعمليات إرهابية متفرقة، مع نشاط متزايد لقوات الأمن لاحتواء كل التهديدات.