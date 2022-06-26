ميليشيات إثيوبية تفرج عن سودانيين مختطفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت ميليشيات إثيوبية سراح راعيين سودانيين اختطفا الأسبوع الماضي من داخل الحدود شمال شرق القلابات السودانية. وذكر موقع «سودان تربيون» السوداني أن عملية الإفراج اكتملت بعد دفع ذوي المخطوفين فدية قدرها ثلاثة ملايين جنيه سوداني. وانتقد ناظر عموم اللحوين بالسودان عيد الزين استغلال الميليشيات الإثيوبية المسلحة والقوات الأخرى تحركات الرعاة وأصحاب الماشية في الشريط الحدودي والتعدي عليهم ونهب مواشيهم واقتياد الرعاة. وانتقد ناظر عموم اللحوين بالسودان عيد الزين استغلال الميليشيات الإثيوبية المسلحة والقوات الأخرى تحركات الرعاة وأصحاب الماشية في الشريط الحدودي والتعدي عليهم ونهب مواشيهم واقتياد الرعاة.

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