شكرا لقرائتكم خبر العدل التونسية: لا تهاون مع المضربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل في تونس في بيان أمس عن مواصلة اقتطاع أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، بالنسبة لمرتب شهر يوليو المقبل. وجاء هذا الإجراء بعد الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتباعيات ذلك على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين. وشددت الوزارة على أنها «ستطبق القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية»، وطالبت القضاة «بتحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا». وشددت الوزارة على أنها «ستطبق القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية»، وطالبت القضاة «بتحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا».

كانت هذه تفاصيل خبر العدل التونسية: لا تهاون مع المضربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.