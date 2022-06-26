عباس يلتقي العاهل الأردني تأهبا لزيارة بايدن

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن زيارة عباس إلى عمان تأتي بناء على دعوة من العاهل الأردني على أن يبحثا «آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن توجه الرئيس محمود عباس أمس إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن زيارة عباس إلى عمان تأتي بناء على دعوة من العاهل الأردني على أن يبحثا «آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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