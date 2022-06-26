مركز الملك سلمان يؤهل معلمات اليمن على التخاطب

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وشملت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام مفاهيم متعددة في تدريبات عضلات الوجه والفكين والشفاه واللسان وتدريبات النطق المختلفة وتدريبات التنفس.وأكد مدير مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، أسامة باقاضي أن البرنامج التدريبي هدف إلى بناء قدرات 323 مدربا ومدربة لذوي الإعاقة في محافظات عدن وأبين وحضرموت، حتى يكونوا مؤهلين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في واقعهم العملي.
على صعيد آخر، أجرى الفريق الطبي للمركز 387 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض ضمن مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
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