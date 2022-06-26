روسيا تحتل سيفير ودونيتسك بالكامل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا والتي كانت محاصرة منذ أسابيع بينما كانت موسكو تحاول السيطرة عليها، «إن القوات الروسية تحتلها الآن بالكامل». وأضاف ستريوك «إن المحتلين بدؤوا في فرض الحكم الروسي وعينوا قائدا»، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة «أونيان» التي تتخذ من كييف مقرا لها. وأوضح أن القوات الأوكرانية الموالية للحكومة انسحبت إلى حد كبير من المدينة واتخذت مواقع مختلفة، لكنه لم يذكر تفاصيل. وأوضح أن القوات الأوكرانية الموالية للحكومة انسحبت إلى حد كبير من المدينة واتخذت مواقع مختلفة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

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