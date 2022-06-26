شكرا لقرائتكم خبر بورن تعود لرئاسة وزراء فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيد ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على الرغم من خسارة الحزب الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في وقت سابق هذا الشهر.

ووجه ماكرون بورن بالبحث في إمكانية التعاون مع مختلف المجموعات البرلمانية الأخرى من أجل تشكيل أغلبية عاملة في البرلمان تكون مستعدة لدعم رئاستها للوزراء وإقرار مشروع الميزانية.

وأكدت بورن أنها ستتشاور مع مجموعات برلمانية أخرى لمعرفة حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه، مضيفة أنها ستقدم للرئيس «خارطة طريق وحكومة جاهزة للعمل» بحلول نهاية الأسبوع.