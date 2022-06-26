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شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب تستقبل المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أوه يون كيوم المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA بمصر.
جاءت الزيارة فى إطار حرص يون كيوم على زيارة الأكاديمية الوطنية قبيل مغادرته للعاصمة سيول بعد انتهاء فترة عمله بالقاهرة.
وثمن يون كيوم على الدور المؤثر الذى لعبته الأكاديمية الوطنية فى تفعيل الكثير من أوجه التعاون المشتركة من منح دراسية وتعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات، واختتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الكورية واهتمام كلا الجانبين بتعزيز أوجه التعاون المختلفة.