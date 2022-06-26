رشا راغب تستقبل المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي بمصر

وثمن يون كيوم على الدور المؤثر الذى لعبته الأكاديمية الوطنية فى تفعيل الكثير من أوجه التعاون المشتركة من منح دراسية وتعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات، واختتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الكورية واهتمام كلا الجانبين بتعزيز أوجه التعاون المختلفة.

محمد يوسف

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