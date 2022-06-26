وفد التنسيقية يواصل جولات إحياء قصور الثقافة ويلتقى محافظ كفر الشيخ ونائبه

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ كفر الشيخ ونائبه، فى إطار متابعة خطة إحياء قصور الثقافة بالمحافظة والتعرف على مستجدات الإنجازات بها، كان فى استقبال وفد التنسيقية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ.

وأعربت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن سعادتها بالتجربة الشبابية المتواجدة بديوان عام المحافظة التى كانت تمثلها يوم ما كمعاون محافظ كفر الشيخ للتنمية، وعن سعادتها بترحيب السيد المحافظ دائما بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما أعربت، عضو مجلس النواب عن تقدير كيان التنسيقية والأعضاء الحضور للمجهود الحقيقى الذى يقدم فى المحافظة.

وناقش اللقاء ما تم داخل المحافظة خلال الفترة السابقة فى كل المجالات سواء وقت جائحة كورونا أو بعدها وبالأخص فى مجالى الثقافة والفنون والتوعية، مؤكداً أن استغلال طاقة الشباب بالتعاون مع ذوى الخبرات هى أساس أى نجاح داخل أى مؤسسة.

كذلك استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كم التطورات التى تمت فى جميع مراكز المحافظة وخاصة وقت الأزمات وعن كيفية الاهتمام بالصناعات اليدوية وتسويق هذه المنتجات.

وأضاف، أن كفر الشيخ ذات تراث ثقافى حقيقى وأن هذا الملف تحديداً الخاص بإحياء قصور الثقافة ذات أولوية فى الفترة الحالية متحدثا أن للثقافة دور حقيقى فى تجسيد وجدان وأخلاق ومستقبل الأجيال، مشيراً إلى أن الوطن يحتاج بالفعل لجيل شبابى واعى ومثقف يملك النضج الذى يمكنه من رؤية الصورة بكامل زواياها مشيدا بتجربة التنسيقية الناجحة بالمجلس، ومتمنيا لها خالص التوفيق.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد زيارات للمواقع الثقافية بالمحافظة ومناقشة وجهات النظر والآراء المتعلقة بالواقع داخل القصور تمهيدا للمرحلة التنفيذية التى ستعقب المرحلة الميدانية الحالية.

ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وكلا من أعضاء التنسيقية محمد غنيم، وأحمد سعيد منوفى، وعلى هلال، وسميرة الشريف، ومى مبروك، ومنى أبوطالب، وعمرو البنا، ومحمد شلبى، ونوره عبدالستار، ومحمد عبد الخالق غنيم، وأحمد صابر، وأحمد نشأت، وآدم الطوخي.