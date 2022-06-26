نقابة المحامين تعلن إسقاط القيد عن 232 عضوًا

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، أنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12) تم تكليف لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين بمراجعة جدول القيد فى الفترة من 19/6/2022 إلى 26/6/2022.

وأضاف مجدى سخى أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن إسقاط القيد عن 232 عضوًا، حيث وضحت نتيجة الفحص فى برينت التامينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.

كما أعلنت إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، عن الانتهاء من إعداد دليل علاج السادة المحامين عن عام 2022 نسخة "PDF"، وذلك تحت إشراف مجدى سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وشمل الدليل الجديد تحديث أسعار الخدمات التالية:

1 ـ أسعار التحاليل والأشعة للعيادات الخارجية.

2 ـ تحديث بيانات جهات التعاقد من إضافة وحذف، وكذلك إضافة التعاقدات الجديدة للأطباء والمستشفيات على مستوى الجمهورية.