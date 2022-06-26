النائب محمود القط يطالب بصدور تسمية مجلس "التحكيم الرياضى" من رئيس الوزراء

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يصدر تسمية مجلس التحكيم الرياضى قرار من رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقال" القط"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة قانون الرياضة، أن هذا المقترح ليس تدخلا حكوميا ولا يعد مساسا باستقلالية المجلس، خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء لا يتدخل فى أعمال وسير مجلس التحكيم.

وأضاف:" المقترح نابع من اهتمام حكومى، خاصة وأن اللجنة الأولمبية تكون خصما فى كثير من الوقائع".

يذكر أن المادة (68) تنص على : " يتولى إدارة المركز مجلس يسمى " مجلس التحكيم الرياضي" برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:

- عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أى من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.

- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.

- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.

- عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضى قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".