النائب تيسير مطر يوجه رسالة شكر للحكومة بشأن المقر الجديد لـ"المصرى القاهرى"

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى رسالة شكر وتقدير لكل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزارة الشباب والرياضة للبدء فى إنشاء المقر الجديد للنادى المصرى القاهري.

وقال "مطر": "باسمى واسم ما يزيد عن 20 ألف عضو بالنادى المصرى القاهرى نوجه رسالة شكر للمهندس مصطفى مدبولى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والمهندس إيهاب حنفى منسق عام الصندوق والمهندس إبراهيم أبو عريضة، على ما بذلوه من جهد لصالح النادى المصرى القاهرى وأعضاءه والبدء فى أعمال البناء للنادى على أفضل التصميمات".