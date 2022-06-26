شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تناقش اقتراحا برغبة لإنشاء بنك الثقافة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائب يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بشأن إنشاء بنك الثقافة الإسلامية.

وقال النائب يوسف عامر فى كلمته خلال الاجتماع، إن فكرته تتعلق بإنشاء بنك للمعلومات ومحتوى تثقيف توعوى، يتعلق بالدين الإسلامى، وهو وسيلة لبناء الوعى الدينى الصحيح، متابعا: "ولدينا تجربة ناجحة وهو بنك المعرفة".

واستطرد: الاقتراح يهدف أن يكون كيانا رقميا آمنا، لنشر الثقافة الإسلامية وبناء الوعى الدينى الشديد، ويعالج الأفكار غير الصحيحة، ونشر الفتاوى الضرورية، ويكون ملاذا آمنا للمجتمع .

وأكد أن الهدف أيضا هو نشر صحيح الدين ومواجهة الجهل الذى يصيب الإنسان بالتخلف ويقع فى يد التطرف والإرهاب، ويكون عرضه للتنظيمات الإرهابية.

وأشار ، عامر، إلى أن تنظيم داعش لم ينشأ مسجدا أو اذاعة، ولكن قام بتجنيد الشباب عن طريق الانترنت، وبالتالى جاء هذا المقترح حتى يكون هناك مصدر آمن، ومتاح للجميع، ويرفع عليه كل ما يحتاجه الإنسان فى حياته اليومية وتعريف بالدين بأسلوب صحيح وطريقة منضبطة.

وأوضح أن بنك الثقافة الإسلامية سيكون إضافة قوية لباقى المنصات الدعوية وسيكون منبر تثقيفى ودعوى آمن.

كما أكد أن رئيس الجمهورية تحدث عن أهمية بناء الوعى الرشيد، وهذه المنصة سوف توفر الوعى الدينى الرشيد .

وسأل النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم عن الخطوات المتبعة لإنشاء بنك الثقافة الاسلامى، ورد النائب يوسف عامر: إذا وافقت اللجنة سوف يتم إرساله إلى الحكومة وهى المنوط بها التنفيذ.