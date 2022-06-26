لجنة التعليم بمجلس الشيوخ توصى بإنشاء بنك الثقافة الإسلامية

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، بإنشاء بنك الثقافة الإسلامية، وذلك بعد مناقشتها اقتراح برغبة مقدم من النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بشأن إنشاء "بنك الثقافة الإسلامية" كيان رقمى يكون مصدرا آمنا لنشر الثقافة الإسلامية وبناء الوعى الدينى الرشيد.

ومن جانبه، ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء "بنك الثقافة الإسلامية" ككيان رقمى يكون مصدرا آمنا لنشر الثقافة الإسلامية وبناء الوعى الدينى الرشيد.

وأكد أن الفكرة تساير مستجدات العصر ونشر العلم والمعرفة من خلال الشبكة العنكبوتية خاصة وأن جميع الفئات أصبحت تستخدم تلك الشبكة داخليا وخارجيا فى نشر الوعى المعرفة.

وقال دعبس: "إننا لابد أن نخاطب العالم بلغته وأسلوبه ومن أجل ذلك فكرة إنشاء البنك فكرة جيدة جدا للتواصل داخليا وخارجيا".

وتسأل دعبس عن الخطوات المتبعة لإنشاء بنك الثقافة الإسلامى، وآلية التطبيق وغيرها من الأمور اللوجستية.

وقال النائب يوسف عامر. إن فكرته تتعلق بإنشاء بنك للمعلومات، كمحتوى تثقيف توعوى، يتعلق بالدين الإسلامى، وهو وسيلة لبناء الوعى الدينى الصحيح، ولدينا تجربة ناجحه وهو بنك المعرفة.

وأضاف أن الفكرة ببساطة إنشاء بنك معلومات للتعريف بالمحتوى البسيط الذى يتعلق بالعقيدة الخاصة بالدين الإسلامى والتعريف بها وبالمعاملات والعبادات والأخلاق وأمور الحياة اليومية بهدف تثقيف مختلف الفئات من الأفراد من مختلف الجنسيات من خلال لغتهم.