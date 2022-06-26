شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: الجمهورية الجديدة تحتاج لرؤية الجميع.. وثوابت الدولة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، إن ثورة 30 يونيو كانت تدشين لاصطفاف وطنى لكافة القوى السياسية ضد الإخوان، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعترف بالأوطان ولا بالهوية المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن عقيدة الإخوان الإرهابية إما أن نحكم مصر أو نحرقها، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج لرؤية الجميع وثوابت الدولة يجب أن تتفق عليها جميع الأطراف.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، إلى أن جلسات الحوار الوطنى تسعى لتحقيق السلم المجتمعى والنهوض بشئون المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، أن على كافة الأطراف استغلال اللحظة التاريخى ة بالحوار الوطنى ووضع قاعدة قوية وراسخة لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات السياسية من أجل السماح بالمشاركة فى العمل العام.