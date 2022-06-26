قائد التحالف يستقبل رئيس أركان القوات القطرية

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جيبوتي، الرئيس إسماعيل عمر جيله،بمناسبة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 27 ذو القعدة 1443 هـ 27 ذو القعدة 1443 هـ

رئيس وزراء جمهورية العراق يغادر جدة غادر دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم.وكان في وداع دولته بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 27 ذو القعدة 1443 هـ 27 ذو القعدة 1443 هـ

ولي العهد يستقبل الكاظمي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصل جدة مساء اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 26 ذو القعدة 1443 هـ 26 ذو القعدة 1443 هـ

السعودية تقود التنسيق بين الكبار والانحياز للمصلحة الوطنية اتفقت نخب سياسية واقتصادية وإعلامية شاركت في مساحة «دوت الخليج» التي أقيمت، مساء الجمعة 24 يونيو الحالي، وأدارها رئيس التحرير الدكتور... محمد تركي الدعفيس محمد تركي الدعفيس 26 ذو القعدة 1443 هـ 26 ذو القعدة 1443 هـ

منظمات دولية تطالب الحوثي بخرائط الألغام حظي القرار الأخير الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن تمديد أعمال مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 26 ذو القعدة 1443 هـ 26 ذو القعدة 1443 هـ

استهداف متوال لحقول غاز العراق توالت هجمات الصواريخ على عدة مواقع لإنتاج المحروقات، في إقليم كردستان بالعراق على مدى 3 أيام، ولم تتبن أي جهة إطلاقها.حيث تم استهداف... بغداد: الوكالات بغداد: الوكالات 26 ذو القعدة 1443 هـ 26 ذو القعدة 1443 هـ

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