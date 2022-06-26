قائد التحالف يستقبل رئيس أركان القوات القطرية

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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جيبوتي، الرئيس إسماعيل عمر جيله،بمناسبة...
رئيس وزراء جمهورية العراق يغادر جدة
غادر دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم.وكان في وداع دولته بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب...
ولي العهد يستقبل الكاظمي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة
وصل جدة مساء اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز...
السعودية تقود التنسيق بين الكبار والانحياز للمصلحة الوطنية
اتفقت نخب سياسية واقتصادية وإعلامية شاركت في مساحة «دوت الخليج» التي أقيمت، مساء الجمعة 24 يونيو الحالي، وأدارها رئيس التحرير الدكتور...
منظمات دولية تطالب الحوثي بخرائط الألغام
حظي القرار الأخير الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن تمديد أعمال مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب...
استهداف متوال لحقول غاز العراق
توالت هجمات الصواريخ على عدة مواقع لإنتاج المحروقات، في إقليم كردستان بالعراق على مدى 3 أيام، ولم تتبن أي جهة إطلاقها.حيث تم استهداف...
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