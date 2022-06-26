شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. ضبط كميات من مخدر الحشيش تقدر بـ 5 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط كميات من الحشيش بمنطقة المقينص بمحلية السلام الحدودية مع دولة جنوب السودان وولاية جنوب كردفان.

من جهته امتدح عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف لدى وقوفه ظهر اليوم بإدارة مكافحة المخدرات بكوستي على المضبوطات برفقة اللواء شرطة حقوقي سامي صديق مدير شرطة النيل الأبيض والعقيد شرطة الواثق كوكو مدير شرطة مكافحة المخدرات بالولاية النيل امتدح الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به شرطة مكافحة المخدرات ببحر أبيض في الحد من انتشار المخدرات وسط المجتمع.

وأشار إلى الكمية التي تم ضبطها تقدر بحوالي خمسة مليارات جنيه وجدد الخليفة دعم حكومته لإدارة مكافحة المخدرات وإسناد برامجها الخاصة للارتقاء بمستوى المكافحة، لاسيما وأن ولاية النيل الأبيض تعد معبرا رئيسيا لتجارة المخدرات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأضاف "الوالي" أن ولايته لن تألو جهدا في دعم العملية الأمنية، مبينا أن مكافحة المخدرات تعتبر من الأجندة الأمنية المهمة وطالب كافة الأسر بحماية أبنائها من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمعات، معلنا عن تقديم دعم مادي للفريق الذي تمكن من ضبط هذه الكمية من المخدرات كحافز لمزيد من الضبطيات لهذه السموم التي تفتك بشباب السودان