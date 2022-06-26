شكرا لقرائتكم خبر عن فشل المفاوضات.. مليشيا الحوثي ترفض فك الحصار عن تعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، عدم إحراز تقدم بالمفاوضات مع جماعة الحوثي حول فتح الطرق بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأشار عبدالكريم شيبان رئيس فريق الحكومة اليمنية في المفاوضات حول فتح الطرق، في مؤتمر صحفي بمدينة تعز، بأن "المشاورات مع الحوثيين بخصوص فتح طرق تعز، لم تحرز أي تقدم وعادت إلى نقطة الصفر بسبب تعنت ورفض الحوثيين فك الحصار عن المحافظة المكتظة بالسكان".

وأضاف أن "جماعة الحوثي تواصل رفض تنفيذ بنود اتفاق الهدنة الإنسانية ومقترح المبعوث الأممي هانس جروندبرج بشأن فتح الطرق في تعز المحاصرة ".

وقال شيبان أن" جماعة الحوثي، عرضت فتح طريق جبلي إلى تعز لا تستطيع أن تمر منها سيارات الدفع الرباعي، فضلا عن شاحنات المواد الغذائية".

وطالب جماعة الحوثي بفتح طريق رئيسي معروف إلى تعز، كما فتحت الحكومة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، متهما الحوثيين بمواصلة إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة تعز رغم استمرار سريان الهدنة ، وأنهم قد يعدون لمعركة كبيرة.

وحذر المسؤول اليمني من أن "الهدنة الأممية ستنهار إذا لم يضغط المجتمع الدولي على الحوثيين لفتح طرق تعز التي تحاصرها الجماعة منذ نحو ثماني سنوات".

يذكر أنه انعقدت مؤخرا، مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز ومحافظات أخرى.

وقدم المبعوث الأممي هانس جروندبرج مقترحا ينص على فتح طرقات، بينها طريق رئيسي إلى تعز، ووافقت عليه الحكومة اليمنية، فيما قدمت جماعة الحوثي ملاحظات عليه، في إشارة إلى رفضه.