شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحبط عملية بيع طفل بمبلغ 15 مليون دينار عراقي والان نبدء بالتفاصيل

وأوضحت وكالة الاستخبارات، أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة متهمة بالاتجار بالبشر تقودها امرأة بالقرب من مطار النجف الأشرف، أثناء محاولتها بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ مالي مقداره 15 مليون دينار عراقي، حيث تم التعامل معها وتسليمها إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها تواصل جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة جرائم تهريب الآثار العراقية، والاتجار بالبشر، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكن رجال الوكالة من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، بعد استدراجه بطريقة استخبارية عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة".

وأشارت أنها "تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مكونة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد بعد استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة".