شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية": 9 شهور مهلة لسداد القيمة الإيجارية لمستأجرى مجمع الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم إنشاء مجمع الصناعات بمدينة الغردقة بالمرافق، ولكن يُفترض أن لكل وحدة سيكون لها نشاط معين ومن هنا تختلف الاحتياجات للمياه، خاصة وأنه عند التنفيذ يتم وضع الحد الأدنى للاستخدام لأن لكل نشاط طبيعة غير الأخرى، وفى هذه الحالة يتم تقديم طلب للحصول على كميات أكبر حسب طبيعة الاستخدام والنشاط، وكذلك الكهرباء وفقا لطبيعة وقدرة التحمل.

وتابع عنان، خلال لقاء وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، بعدد من المصنعين والمستثمرين بالمجمع الصناعى بمدينة الغردقة اليوم:" فيما يخص التعديلات الإدارية، الوحدة يتم تنفيذها بشكل مهيأ لجميع الأنشطة، ولكن هناك من يريد أن يدخل بعض التعديلات ومن هنا تدخلت الهيئة للحفاظ على الشكل العام وفى نفس الوقت لعد تأثير هذه الأعمال على الوحدات المجاورة أو الوحدة نفسها".

واستكمل عنان:"ومن هنا تدخلت الهيئة بوضع تصميمات معينة الهدف منها فر المقام الأول الحفاظ على آمن وسلامة الوحدات والشكل العام حتى لا يكون هناك عشوائية فى تنفيذ هذه الأعمال الإدارية، ولم نُلزم المواطن بتنفيذ هذه التصميمات بمادة معينة ولكن الأهم مراعاة التصميم بدقة، إضافة لتلبية الاحتياجات".

وأكد عنان، أنه فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمصنعين والمستثمرين تم منح المتعثرين عن دفع القيمة الايجارية بالوحدات الصناعية بالمجمع الصناعى 6 شهور ووفقا لتوجيهات وزيرة الصناعة تم منحهم ثلاثة أشهر أخرى لتصبح 9 شهور.

ويضم وفد اللجنة الذى يزور محافظة البحر الأحمر حاليا، النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.