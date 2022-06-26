شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": حضور وزيرة التجارة اجتماع اللجنة لبحث متطلبات المصنعين والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب شحاته ابوزيد أمين سر لجنة الصناعة، أن اللجنة ستطلب حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في اجتماع اللجنة، لبحث متطلبات المصنعين والمستثمرين بالمدينة الصناعية بالغردقة، مؤكدا بأن النواب والبرلمان خلف المصنعين، ولن نتركهم حتي يتم الانتهاء من جميع المشكلات.

وأضاف أبوزيد خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود في المجمع الصناعي بالغردقة، بأن اللجنة جاية البحر الأحمر لدعم قطاع الصناعة، والوصول بالصناعة المصرية إلي العالمية، مؤكداً باننا لاحظنا خطوات إيجابية في المنطقة الصناعية، وإن كان بعض المعوقات فلابد من العمل الفوري على حلها، لأن الحقوق للأطفال ولكن تنتزع، وسيكون هناك تواصل مع الحكومة لعرض مشكلات المصنعين وإيجاد حلول فوريه لها.

وتقدم النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بالشكر للقيادة السياسية علي ما رأيناه في زيارة لجنة الصناعة إلي المجمع الصناعي بالغردقة، مؤكداً أن الصناعة تسير علي الطريق الصحيح، والمعوقات سيتم حلها وأنه كنائب عن المحافظة ولجنة الصناعة بالبرلمان متكفلين بحل مشكلات ومعوقات الإنتاج لكل الصناع بالمنطقة الصناعية بالغردقة.

وطالب قاسم، تخفيض القيمة الإيجارية أسوة بباقي المحافظات، مشددا علي ضرورة حساب تكلفة المنطقة الصناعية ومدى تناسبها مع سعرها والقيمة الإيجارية للوحدات الصناعية، ولفت إلي أنه سيكون هناك حلول فورية لكل الصناع وخاصة مشاكل التمويل وغيرها.

يذكر أن وفد من لجنة الصناعه بمجلس النواب يقوم حالياً بزيارة إلي الغردقة، وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاته ابوزيد أمين سر اللجنة، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.