شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالتنسيقية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن "رفع أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية".

وقالت النائبة في طلبها، في الوقت الذي نحتاج فيه الدعم المعنوي والمادي لزيارة هذه الكنوز المصرية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا من خلال إدراكهم لقيمة عظمة تاريخهم وآثارهم، نجد وزارة الآثار متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، قد اتخذت قرارا برفع أسعار زيارة الأماكن الآثرية للمصريين والطلبة وغير المصريين.