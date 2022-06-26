شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب بحصر إشغالات المجمعات الصناعية.. وهيئة التنمية ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حصر شامل لنسبة إشغالات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بعض المجمعات نسبة الأشغال بها لا تتناسب مع حجم المجمعات والهدف منها، مشددا على ضرورة عدم إنشاء مجمعات صناعية جديدة قبل شغل الوحدات الشاغرة فى المجمعات القديمة".

وشدد محمود، خلال لقاء وفد من المستثمرين والمصنعين بمدينة الغردقة، اليوم، على ضرورة وضع آليات وضوابط لتحديد القمية الايجارية تكون قائمة على الترفيق وقيمة الأرض وعدم التربح من المواطنين، خاصة وأن توجهات الدولة تهدف لدعم القطاع الصناعى وتعزيز التنافسية للمنتج المحلى.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، تحديد أولويات فيما يخص الصناعات بالمناطق المزمع إنشاء مجمعات صناعية بها بمعرفة طبيعة احتياجات كل منطقة والمواد الخام المتوفرة بها وتحديد طبيعة الصناعات حتى لا يتم التوجه للصناعات بعينها ومن الممكن أن يكون هناك طفرة فى هذه الصناعة، ومن ثم لزم أن يكون هناك تنويع حسب الموارد والاحتياجات.

وعلق اللواء حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا:" هناك دراسات تتم لتحديد طبيعة الأنشطة الصناعية ويراعى التنوع بها، وسيتم سحب الوحدة حال ثبوت عدم التعامل عليها لترك الفرصة للجادين وتعظيم الإستفادة من المجمعات الصناعية وتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله ".

ويضم وفد اللجنة الذى يزور محافظة البحر الأحمر حاليا، النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاته أبوزيد أمين سر اللجنة، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.