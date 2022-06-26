شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 5 في هجمات صاروخية وسط أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أوكرانيون أن شخصا واحدا قتل وأصيب خمسة أخرون في قصف صاروخي روسي، استهدف منطقة تشيركاسي بوسط أوكرانيا.

وصرح إيهور تشيركاسى حاكم منطقة تشيركاسى، بأن صاروخين سقطا بالقرب من العاصمة الإقليمية اليوم الأحد، فيما أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي جسرا للسكك الحديدية عبر نهر دنيبرو وقد تضرر على ما يبدو من الغارات.

ولم يكن من الممكن التحقق من مقطع الفيديو بشكل مستقل، فيما أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، أنها أوقفت بصورة مؤقتة خدمات القطارات الإقليمية حول تشيركاسي.