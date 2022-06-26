شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تهدي ساحل العاج 50 طناً من التمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية ساحل العاج المتضمنة 50 طنا من التمور، حيث سلّمها نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ساحل العاج المستشار أحمد بن إبراهيم الغامدي.

وجاء ذلك بحضور المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الدولة وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والعاجيين في الخارج السفير فيلبير كواسي غليغلود، ومدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا السفير ميشيل ساها، وممثل من وزارة المالية وفريق من المركز، وذلك في مقر السفارة.

ويأتي هذا ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.