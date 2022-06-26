بايدن يعتبر الضربات الروسية الأخيرة على كييف «همجيّة»

الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس (أ ف ب).

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد في ألمانيا أن الضربات الروسية الأخيرة على حيّ في كييف قريب من مصنع للأسلحة سبق أن استُهدف في الأسابيع الأخيرة، «همجيّة».

وقال «إنها أيضًا همجيّتهم" في إشارة إلى الروس. وجاء تصريحه على هامش قمة مجموعة السبع التي تُعقد حتى الثلاثاء في المو في جبال الألب البافارية.