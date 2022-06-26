26 يونيو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس (أ ف ب).
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد في ألمانيا أن الضربات الروسية الأخيرة على حيّ في كييف قريب من مصنع للأسلحة سبق أن استُهدف في الأسابيع الأخيرة، «همجيّة».
وقال «إنها أيضًا همجيّتهم" في إشارة إلى الروس. وجاء تصريحه على هامش قمة مجموعة السبع التي تُعقد حتى الثلاثاء في المو في جبال الألب البافارية.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعتبر الضربات الروسية الأخيرة على كييف «همجيّة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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