26 يونيو , 2022 إيران تختبر مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (ذو الجناح) للمرة الثانية. ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران اختبرت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (ذو الجناح) المخصصة للأغراض البحثية للمرة الثانية اليوم الأحد.

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