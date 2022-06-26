نصيف: 18 تريلون دينار خصص لمحاضري 2020

وبينت نصيف خلال حديث لنشرة السومرية، أنه "تم رفع كتاب من قبلنا لإصدار أوامر إدارية لمحاضري 2020 وذلك عندما تم تشريع قانون الأمن الغذائي"، مبينة أن "حاكم الزاملي وقبل استقالته من البرلمان فاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع وأعطت الأمانة موافقتها بإمكانية تثبيت محاضري 2020 ضمن الأمن الغذائي ووضع مبلغ تريلون دينار لهؤلاء المحاضرين".وأضافت، "قمنا باستكمال هذه الإجراءات بتنفيذ كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد استحصال موافقة وزارة التربية ومحافظة بغداد وصدرت اليوم الأوامر الإدارية لهؤلاء المحاضرين البالغ عددهم 18 الف محاضر في بغداد".

وأشارت نصيف، إلى أن "بغداد التي تعادل 3 محافظة خصص لها 18 الف محاضر فقط ضمن قانون الدعم الطارئ بينما محافظات أقل بعدد السكان وصلت إلى 20 و 30 الف محاضر؛ لذلك شرعنا اليوم بعقد تكليف ملحق بكتاب من لجنة التربية واستحصلنا موافقة المحافظ وسنستحصل موافقة الأمانة العامة ومجلس الوزراء لإضافة عدد جديد".