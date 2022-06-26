شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تدعو مجموعة السبع لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، إنه لا بد لدول مجموعة السبع الرد على الضربات الصاروخية التي وجهتها روسيا لبلاده اليوم الأحد، بفرض مزيد من العقوبات على موسكو وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف.



وقال كوليبا على تويتر: "كانت هذه الطفلة الأوكرانية البالغة من العمر سبعة أعوام نائمة في سلام في كييف إلى أن دمر صاروخ كروز روسي منزلها، كثيرون آخرون في أنحاء أوكرانيا يتعرضون لهجمات، لا بد أن ترد قمة مجموعة السبع بفرض المزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا".