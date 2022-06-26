شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزلزال المميت.. الناجون الأفغان يواجهون مخاطر الكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة لدى حركة طالبان اليوم الأحد، أن آلاف الأشخاص المتضررين من الزلزال المميت في جنوب شرق البلاد، يحتاجون إلى الحصول على مياه نظيفة وطعام وهم عرضة للأمراض بشكل كبير.

وبعد زلزال الأربعاء الماضي، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم اتخاذ إجراءات لمنع تفشي الكوليرا في أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وفي بيان صدر يوم الخميس الماضي، ذكر المكتب أن تفشي الكوليرا في أعقاب حدوث زلازل "مصدر قلق بشكل خاص وخطير. يتم اتخاذ استعدادات لمنع التفشي".

ولا يزال معظم المواطنين يعيشون في الأحياء التي دمرها الزلزال، على الرغم من حقيقة أن المستشفيات في كابول فتحت منشآتها للأشخاص المتضررين من الزلزال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، شرفات زمان "يحتاج المواطنون بشدة إلى طعام ومياه نظيفة".

وطلبت طالبان، التي تعاني ماليا ، مساعدات أجنبية. ويعتزم عدد من المنظمات الدولية والدول تقديم الدعم، بما في ذلك الأمم المتحدة.