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الاصابة تفقد وطني الصالات خدمات لاعبين اثنين

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-26 | 15:21

الاصابة تفقد وطني الصالات خدمات لاعبين اثنين

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أكد مدرب منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات ناظم الشريعة، اليوم الاحد، أن اللاعبين حيدر مجيد ومحب الدين جمعة سيغيبان بشكلٍ رسمي عن منافسات بُطولة كأس العرب بأدوارها النهائيّة بسبب الإصابة.
وقال الشريعة في تصريح صحفي: "تعرضَ اللاعبان حيدر مجيد ومحب الدين جمعة للإصابةِ في مُباراتنا أمام المنتخبِ السعوديّ التي جرت لحسابِ الدور ربع النهائي".

واضاف: "إنهما يعدّان من أعمدةِ المنتخب الرئيسيّة، خصوصاً أنهما أكدا تأثيرهما على نتائج الفريقِ الأخيرة، فضلاً عن حصولِ حيدر مجيد على جائزةِ أفضل لاعبٍ في مباراةِ العراق والجزائر، حيث سيخضع ُاللاعبان للراحةِ لمدةٍ لا تقل عن ثلاثة أسابيع حتى يتماثلا للشفاء التامّ".


ويلتقي منتخبنا نظيره الكويتيّ، مساء اليوم الأحد، في مباراةٍ مهمةٍ الفائز فيها يصل إلى النهائي، والخاسر يغادرُ البطولة، إذ تنصُ تعليماتُ اللجنة المنظمة على عدمِ وجود مركزي الثالث والرابع.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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